Denizlispor-Altınordu Maçına Doğru

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında yarın oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında yarın oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, Altınordu maça 2 eksikle çıkacak.



Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Denizlispor, 21. haftada yarın Altınordu ile karşılaşacak. Hafta boyunca bu maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılar, sarı kart cezalısı Ziya Alkurt ile sakatlığı bulunan Himmet Ertürk, Altınordu karşılaşmasında forma giyemeyecek. Denizli ekibi, Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde bugün son antrenmanına çıkıp, maç saatini beklemeye başlayacak.



Denizli Atatürk Bahçeşehir Koleji Stadyumu'nda başlayacak maçı Süleyman Abay yönetecek. Abay'ın yardımcılığını ise Seyfettin Ünal ve Hasan Hüseyin tetik yapacak.



Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Hatayspor karşılaşmasından sonra babasının vefat ettiği haberini alan ve Nijerya'ya giden Landre Kehinde de bugün Denizli'ye gelecek. 24 yaşındaki oyuncunun bu karşılaşmada oynayıp oynamayacağı ise henüz netlik kazınmış değil.



Denizli temsilcisi bu maça 43 puanla lider olarak çıkarken, 35 puanı bulunan İzmir temsilcisi Altınordu ise ligin 6. sırasında yer alıyor.



Yeşil-siyahlı taraftarların maçlara ilgisi gün geçtikçe artarken bu maç için 11 bin biletin satıldığı ve bu sayının maç saatine kadar artabileceği bildirildi. - DENİZLİ

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Giresunspor, Teknik Direktör Kemal Kılıç ile El Sıkıştı

Fenerbahçe, Kayserispor'a Deplasmanda 1-0 Mağlup Oldu

Kayserisporlu Taraftarlar, Volkan Demirel'i Islıkladı

Kayserisporlu Taraftarlar, Maç Sonunda "Fenerbahçe Kümeye" Tezahüratında Bulundu