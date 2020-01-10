Denizlispor, Antalya'da son antrenmanın yaptı

Denizlispor, Antalya'da sürdürdüğü devre arası kamp çalışmaları tamamlayarak Denizli'ye döndü.



İkinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak'ta Antalya'da bir otelde toplanan Denizlispor, bugün yaptığı son çalıma ile kampı tamamladı. Kampın son gününde TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor ile planlanan hazırlık maçı, Balıkesirspor Kulübü tarafından iptal edildi. Maçın iptal edilmesi kararı üzerine takım Antalya'da son idman çalışmalarını yaptı. Yeşil - siyahlı takımın yeni transferi Muhammet Özkal da antrenman çalışmalarına katılırken, Zakarya Bergdich ve Isaac Sackey sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı çalıştı.



Denizlispor, Antalya'daki çalışmalarının ardından Denizli'ye döndü. Takım bir gün izin yapmasının ardından Pazar günü Haluk Ulusoy Tesislerinde, 16 Ocak Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayacak. - DENİZLİ