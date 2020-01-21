Denizlispor - Antalyaspor karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor - Antalyaspor karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika Spor

Denizlispor - Antalyaspor karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu

6 saat önce

Denizlispor, Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacağı maçın bilet fiyatları belli oldu.

Denizlispor - Antalyaspor karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu, System.String[]

Denizlispor, Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacağı maçın bilet fiyatları belli oldu.


Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında 26 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Antalyaspor maçının biletleri 22 Ocak Çarşamba günü saat 11.00 itibariyle satışa çıkacak.


Karşılaşmanın bilet fiyatları, VIP ve Loca Önü 50 TL, Kapalı B ve D Üst Tribün 40 TL, Kapalı A-E ve Alt-Üst Tribün 30 TL, Maraton 20 TL, Kale Arkası ile Misafir Tribün 10 TL olarak satışa sunulacak. - DENİZLİ

Denizlispor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:57 Kaynak: İHA
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