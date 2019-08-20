Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Güncel Haber

Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

1 saat önce

Süper Lig'de bu hafta sonu Antalyaspor'un konuğu olacak olan Yukatel Denizlispor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]
Süper Lig'de bu hafta sonu Antalyaspor'un konuğu olacak olan Yukatel Denizlispor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Yeşil-siyahlı ekip Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Horoz karşılaşma öncesi ilk antrenmanını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptı. Teknik Direktör Yücel İldiz gözetimindeki takım teknik ve kondisyon ağırlıklı çalıştı. Denizlispor, ligin ilk haftasında geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti.
(İHA)
Denizlispor, Antalyaspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe 123 hafta sonra lider
Süper Lig'de ilk hafta tamamlandı! İşte puan durumu Fenerbahçe 5-0 kazandı, Altay Bayındır'ın istatistikleri dikkat çekti Burhan Kuzu'dan Fenerbahçe taraftarına teşekkür

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 14:10:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]