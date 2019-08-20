Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
1 saat önce
Süper Lig'de bu hafta sonu Antalyaspor'un konuğu olacak olan Yukatel Denizlispor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:25 Kaynak: İHA
Süper Lig'de bu hafta sonu Antalyaspor
'un konuğu olacak olan Yukatel Denizlispor
karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Yeşil-siyahlı ekip Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Horoz karşılaşma öncesi ilk antrenmanını Haluk Ulusoy
Tesisleri'nde yaptı. Teknik Direktör Yücel İldiz
gözetimindeki takım teknik ve kondisyon ağırlıklı çalıştı. Denizlispor, ligin ilk haftasında geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray
'ı 2-0 mağlup etmişti.
(İHA)
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