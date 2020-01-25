Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek olan Denizlispor, bugün yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Denizlispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek olan Denizlispor, bugün yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.


Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başlarken top kapma ve pas çalışmaları ile sona erdi. Tedavisi devam eden Mustafa Yumlu, takımdan ayrı düz koşu yaparken, sakatlıkları devam eden Hadi Sacko ve Tolgahan Acar antrenmana katılmadı. Bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Zakarya Bergdich ise takımla çalışmalarını sürdürü. Yeşil-siyahlı ekip, yaptığı son çalışmadan sonra tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


Horoz'da 4 eksik var


Antalyaspor maçı öncesi Denizlispor'da 4 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Sacko, Mustafa Yumlu ve kaleci Tolgahan Acar'ın yanı sıra, Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş müsabakasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Muhammet Özkal yarın oynanacak maçta forma giyemeyecek.


Öte yandan takımda Antalyaspor maçı öncesi 3'er sarı kartı bulunan İsmail Aissati, Zeki Yavru, Modou Barrow ve Radoslaw Murawski ceza sınırında bulunuyor. - DENİZLİ

Mustafa Yumlu, Denizlispor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:40 Kaynak: İHA
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