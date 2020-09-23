Denizlispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Denizlispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Fraport TAV Antalyaspor'un güçlü bir takım olduğunu belirterek ellerinden geleni yaparak en iyi sonucu almaya gayret edeceklerini belirtti.

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Fraport TAV Antalyaspor'un güçlü bir takım olduğunu belirterek ellerinden geleni yaparak en iyi sonucu almaya gayret edeceklerini belirtti.

Yeşil-siyahlı futbolcular, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynanacak Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını, Prosinecki yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürdü.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda futbolcular, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Prosinecki, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl şampiyonluk için yarışan Trabzonspor karşısında aldıkları 1 puanın çok önemli olduğunu belirterek, günden güne daha iyiye gittiklerini ifade etti.

Takımın gidişatından memnun olduğunu dile getiren Prosinecki, şunları söyledi:

"Her şey zamanla daha iyi oturuyor. Bahanelerin arkasına saklanan bir hoca değilim, bir şeyler olduğunda sorumluluk alan bir insanım. Ama sezon başını istediğimiz gibi geçiremedik. Koronadan dolayı tam hazırlık yapamadık, sonrasında almak istediğimiz oyuncuları bazı durumlardan dolayı geç aldık. Adaptasyon sürecinde futbolcular çok iyi çalışıyor. Son maçta da daha kompakt, mücadele eden ve rakibi ısırmaya çalışan bir Denizlispor sergiledik. İlerleyen haftalarda da bu çalışmanın oyuna yansıyacağını biliyoruz. Çünkü böyle bir kalitemiz var."

"Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız"

Gelecek hafta Antalyaspor'a karşı oynayacaklarını hatırlatan Prosinecki, rakiplerinin geçen yıl iyi bir sezon geçirdiğini, bu yıl da çok iyi başladığını anlattı.

"Kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız." diyen Prosinecki, şunları kaydetti:

"Hangi kulüp Antalya'ya gidip kolayca maç kazanacağını düşünüyor bizim ligde bilmiyorum. Tabii ki orada kendi mücadelemizi yansıtacağız. Elimizden geleni yaparak en iyi sonucu almak istiyoruz. Biliyorsunuz ki geçen yılı çok iyi bitiren, üstüne de transferler yapıp takımını kuvvetlendiren bir Antalyaspor var. Mesela Nuri Şahin gibi bir futbolcu aldılar. Tabii ki kendimizi kolay lokma olarak görmüyoruz, oraya giderek Denizlispor için en iyisini yapmaya çalışacağız."

Brezilyalı sağ bek Fabiano Leismann da ligde istedikleri noktaya ulaşmak için çok çalıştıklarını, öz güven kazanmak adına galibiyeti hedeflediklerini belirtti.

Denizlispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Robert Prosinecki, Denizlispor, Antalyaspor, Maç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 20:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

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