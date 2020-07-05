Denizlispor antrenörü Levent Kartop: Bu takım ligde kalacak - Son Dakika

Denizlispor antrenörü Levent Kartop: Bu takım ligde kalacak

Yukatel Denizlispor'da kalan 4 haftada takımın başında sahaya çıkacak olan kulüp antrenörü Levent Kartop, "Taraftarlarımızın içi ferah olsun bu takım en iyi şekilde ligde kalacak ve seneye daha farklı bir takım olacak" dedi.

Yukatel Denizlispor'da kalan 4 haftada takımın başında sahaya çıkacak olan kulüp antrenörü Levent Kartop, "Taraftarlarımızın içi ferah olsun bu takım en iyi şekilde ligde kalacak ve seneye daha farklı bir takım olacak" dedi.

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Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet alan ve teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, salı günü deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-siyahlı ekip kulüp antrenörü Levent Kartop yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Ege temsilcisinde kasığında adale yırtığı bulunan Tiago Lopes antrenmana katılmazken ağrıları bulunan Recep Niyaz takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Yukatel Denizlispor'da kalan maçlarda takımın başında sahaya çıkacak Levent Kartop, antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kartop, Denizlispor altyapısından yetiştiğini, geçmişte bu kulüpte çok sayıda maça çıktığını ve kaptanlık yaptığını belirtti. Camiayı yakından tanıdığını ifade eden Kartop, sorumluluğunun farkında olduğunu, kalan maçlarda başarılı sonuçlar almak istediklerini ifade etti.

"İYİ BİR NETİCEYLE DÖNECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Geçmişin geride kaldığını dile getiren Kartop, "Önümüzde 4 çok önemli maç var. Başakşehir ile zorlu bir maç oynayacağız. Onlar şampiyonluğa oynuyor. Biz de düşme hattının üzerindeyiz. Daha üst sıralara yükselmek için puan ya da puanlar almamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Oradan iyi bir neticeyle döneceğimize inanıyorum" dedi.

"TARAFTARLARIMIZIN İÇİ FERAH OLSUN"

Saha içinde ve dışında birlikte hareket eden ve savaşan bir Denizlispor izletmek istediklerine vurgu yapan Kartop, "Taraftarlarımızın 10 yıl sonra Süper Lig'e geri dönmenin mutluluğunu yaşarken alınan sonuçlar nedeniyle üzülmeleri doğaldır. Bu üzüntüyü bütün herkes yaşıyor. Bu takım bugüne kadar nasıl 32 puan topladıysa, bundan sonra da alabileceği 3 puanlar var. Bunun başlangıcı Başaksehir maçı olacak. Taraftarlarımızın içi ferah olsun bu takım en iyi şekilde ligde kalacak ve seneye daha farklı bir takım olacak. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin. Şuan onlarsız oynuyoruz ama biz onların dualarını istiyoruz. Taraftarlarımızı mahçup etmeyeceğiz" diye konuştu.

Denizlispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 21:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor antrenörü Levent Kartop: Bu takım ligde kalacak - Son Dakika Spor
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