Denizlispor ara vermedi - Son Dakika
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Denizlispor ara vermedi

6 saat önce

Denizlispor, dün 5-1 kaybettiği Alanyaspor maçının ardından Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

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Denizlispor, dün 5-1 kaybettiği Alanyaspor maçının ardından Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.


Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde bu sabah yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi. Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular fitness çalışmaları yaparken, yedek oyuncular pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı. Yeşil-siyahlı takım yarın yapacağı antrenman ile Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.


Antrenmanda tedavisi devam eden Zakarya Bergdich yer almadı. - DENİZLİ

Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:13 Kaynak: İHA
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