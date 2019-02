Denizlispor Atıyor, Altınordu Yemiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü zirve yarışını yakından ilgilendiren Ege derbisinde kozlarını paylaşacak Denizlispor ve Altınordu, 20'nci hafta sonunda dikkat çeken performanslar sergiledi.





Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü zirve yarışını yakından ilgilendiren Ege derbisinde kozlarını paylaşacak Denizlispor ve Altınordu, 20'nci hafta sonunda dikkat çeken performanslar sergiledi.



Sıralamada 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Denizlispor hücumda, 35 puanlı 6'ncı basamaktaki Altınordu ise savunmada başarılı istatistiklere imza attı. Teknik direktör Yücel İldiz döneminde çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik elde eden yeşil-siyahlılar attığı toplam 36 golle Gazişehir'le birlikte ligin en çok skor üreten ekibi unvanını aldı. Deneyimli çalıştırıcı Hüseyin Eroğlu yönetiminde yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran Altınordu ise 12 golle en az yiyen ekiplerden biri olmayı başardı.



Denizlispor bu sezon sadece Gazişehir Gaziantep (0-1), Hatayspor (0-0), Gençlerbirliği (0-0) ve Balıkesirspor Baltok (0-0) müsabakalarında fileleri sarsamadı. Altınordu ise toplam 10 maçta rakiplerine gol sevinci yaşatmadı. İkinci yarıya çok iyi başlayan iki takımın randevusu şimdiden heyecan fırtınası yarattı. Denizlispor ikinci devrede Gazişehir Gaziantep'i deplasmanda 1-0, Adana Demirspor'u evinde 5-1 yenip dış sahada Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. Altınordu ise Bornova Stadı'nda Balıkesirspor'u 1-0, Kardemir Karabükspor'u da 6-0 yendi. Ankara'da Gençlerbirliği'ni de 2-0'la geçen İzmir ekibi Play-Off potasına adını yazdırdı.



Altınordu'nun genç ve dinamik bir takım olduğunu ifade eden Yücel İldiz, "Her maç çok zor. Altınordu müsabakası da eminim kıran kırana geçecek. Şu an hedef takımız, rakiplerimizin kovaladığı bir ekibiz. İstikrarlı gidişatımızı sürdürmek istiyoruz. Taraftarımızın vereceği destekle Altınordu karşılaşmasını kayıpsız geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.



Yarıştaki en zorlu virajlardan birine geldiklerini ifade eden Hüseyin Eroğlu ise, "Biz sadece işimize odaklanmalıyız. Geride kalan serilere güvenemeyiz. Denizli'de çıkıp en iyi mücadeleyi ortaya koymalıyız. Hedefimiz her maçtan iyi skorlar alıp, her hafta bir basamak daha yukarılara tırmanmak" yorumunu yaptı.



DENİZLİSPOR'DA 3 EKSİK



Altınordu'yu yenerek liderlik koltuğunu korumayı amaçlayan Denizlispor, Ege derbisine 3 eksikle çıkacak. Yeşil-siyahlılarda kart cezalısı orta saha Ziya'nın yanı sıra sakatlığı süren Himmet ile babasının vefatının ardından ülkesi Nijerya'ya giden Kehinde Altınordu'ya karşı forma giyemeyecek.



Öte yandan yeşil-siyahlı yönetimin deplasmandaki Hatayspor beraberliğinin ardından oyunculara 7 bin 500'er TL prim dağıtacağı bildirildi. - İzmir

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Şener Özbayraklı'ya Lisans Çıkarmadı

Ünlü Futbolcu, Arabayı Perte Çıkarıp Fotoğraf Paylaştı

Fatih Terim'den Serdar Aziz'e: Çok Başarılı Olmanı İsterim

Şenol Güneş, Caner Erkin'e Patladı: Yeni Quaresma Sen mi Olacaksın?