Son Dakika Haberleri: Denizlispor Bakary Sako'yu bekliyor
Son Dakika Spor Haber

Denizlispor Bakary Sako'yu bekliyor

33 dakika önce

TRANSFERDE son olarak Akhisarspor'la yollarını ayıran sağ bek Zeki Yavru ile sözleşme imzalayan Süper Lig'in yeni takımı Yukatel Denizlispor, sol kanat oyuncusu Bakary Sako'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Denizlispor Bakary Sako'yu bekliyor, System.String[]

TRANSFERDE son olarak Akhisarspor'la yollarını ayıran sağ bek Zeki Yavru ile sözleşme imzalayan Süper Lig'in yeni takımı Yukatel Denizlispor, sol kanat oyuncusu Bakary Sako'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İngiltere'nin Crystal Place ekibinde forma giyen Malili oyuncunun bonservisinin elinde olduğu ve yönetimin transferde önemli aşama kaydettiği vurgulandı. Forvette de zaman zaman görev yapabilen oyuncuya teklifini ileten yönetimin kesin yanıt beklediği belirtildi.
ÖMER BAYRAM LİSTEDE
Avrupa'daki kariyerine 2006-2007 sezonunda Fransa'nın Chateauroux ekibinde başlayan Sako, yine bu ülkede Saint-Etienne formasını terletti. Ardından İngiltere'nin yolunu tutan 31 yaşındaki futbolcu, Wolverhampton ve West Bromwich'te top koşturdu. Mali Milli Takımı'yla da 13 maça çıkan Soko, 8 kez ağları sarstı. Denizlispor, Soko'nın yanı sıra Galatasaray'dan sol bek Ömer Bayram'la da ilgileniyor.


- Denizli
Denizlispor, Zeki Yavru, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Diego Reyes sevinci! Menajeri anlaşmayı duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 4 Bakanlıktaki kritik atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu Japonya'dan füze açıklaması: Kuzey Kore ihlal yapıyor olablir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 11:54:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor Bakary Sako'yu bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]