Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

16.03.2021 18:35
Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'in 31. haftasında Denizlispor sahasında ağırlayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 31. haftasında Denizlispor sahasında ağırlayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Denizlispor'da 3 futbolcu sarı kart ve kırmızı kart nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Denizlispor, Süper Lig'in 31. haftasında, 21 Mart 2021 Pazar günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde yapılan idmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Futbolcular ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla antrenmana başladı. Dar alanda 5'e 2 pas çalışmaları yapılırken, yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından antrenman sona erdi.

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Tedavileri devam eden Recep Niyaz, Fabiano Leismann ve Özgür Çek takımdan ayrı olarak bireysel çalışma gerçekleştirirken, Gaziantep maçının ardından dizinde ödem oluşan Ayman Ben Mohamed antrenmana katılmadı. Gaziantep maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mustafa Yumlu ve Kubilay Aktaş ile kırmızı kart gören Özer Özdemir hafta sonu oynanacak olan Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

(Semih Can Yılmaz/İHA)

Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Başakşehir, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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