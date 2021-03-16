Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç için ilk antrenmanı yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetimindeki antrenmanda ısınma ve kondisyon çalışmasının ardından 5'e 2 dar alanda pas organizasyonları üzerinde durdu.

Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Tedavisi devam eden Recep Niyaz, Özgür Çek ve Fabiano Leismann, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde çalıştı, dizinde ödem oluşan Ayman Ben Muhammed ise antrenmanda yer almadı.