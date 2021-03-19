Denizlispor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetimindeki antrenmanda ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.

Dar alanda pas organizasyonları ile devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Tedavileri devam eden Özgür Çek ve Recep Niyaz takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde çalışırken, sakatlığı süren Ayman Ben Mohamed ise antrenmana katılmadı.