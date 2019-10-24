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Denizlispor basın toplantısındaki arbede

37 dakika önce

Denizlispor Kulübü'nde düzenlenen basın toplantısında yaşanan arbedeye ilişkin emniyete götürüldükten sonra salıverilen 3 kişi, savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı.

Denizlispor basın toplantısındaki arbede, System.String[]

Denizlispor Kulübü'nde düzenlenen basın toplantısında yaşanan arbedeye ilişkin emniyete götürüldükten sonra salıverilen 3 kişi, savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı.


Dün Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in düzenlediği basın toplantısına girmesine izin verilmeyen eski kulüp başkanı Süleyman Urkay, kardeşi Zafer Urkay ve Tuncay Berber ile güvenlik görevlileri arasındaki arbedeye ilişkin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan üçlü tekrar gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından "tehdit" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişinin savcılık sorguları sürüyor.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in dün kulüp binasında düzenlediği basın toplantısına girmesine izin verilmeyen eski başkan Süleyman Urkay, kardeşi Zafer Urkay ve Tuncay Berber ile kulüp güvenlik görevlileri arasında arbede yaşanmış, ekiplerce emniyete götürülen 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Denizlispor, Ali Çetin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:26 Kaynak: AA
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