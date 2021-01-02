Demir Grup Sivasspor - Denizlispor maçının ardından - Taner Atilla - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor - Denizlispor maçının ardından - Taner Atilla

02.01.2021 16:12

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada sakatlık yaşayan golcü oyuncuları Rodallega'nın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada sakatlık yaşayan golcü oyuncuları Rodallega'nın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Taner Atilla, müsabakanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rakip oyuncuyla çarpışarak sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Rodallega'nın durumunun kendilerini üzdüğünü belirtti.

Müsabakanın son derece çekişmeli geçtiğini vurgulayan Atilla, "Hem Bakalorz hem Mustafa Yumlu hem de Rodallega sakatlandı. Rodallega'nın alnı açılmış ama aldığımız haber iyi. Dikişten sonra haftaya yetişecek diye bekliyoruz. Aldığımız bilgi bu yönde." ifadelerini kullandı.

Sivas deplasmanında uzatma dakikalarında buldukları golle 1 puan aldıklarını hatırlatan Atilla, şöyle konuştu:

"Yalçın Koşukavak hocamızın burada etkisi fazla ama çocukların da isteği, emeği, belki taktik değişimi… Ne olursa olsun güzel bir takımımız var. Sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyoruz. Üstüne de halen sakat veriyoruz. Murawski sarı kart sınırındaydı ve dördüncü sarı kartını gördü. Haftaya o da aramızda yok. Neredeyse orta sahada kimse kalmadı diyebiliriz. Diğer arkadaşlarımız eksiklerin yerini doldurmaya çalışıyor. Çıkışımız inşallah devam eder."

Demir Grup Sivasspor - Denizlispor maçının ardından - Taner Atilla
Demir Grup Sivasspor - Denizlispor maçının ardından - Taner Atilla
Demir Grup Sivasspor - Denizlispor maçının ardından - Taner Atilla
Demir Grup Sivasspor - Denizlispor maçının ardından - Taner Atilla
Demir Grup Sivasspor - Denizlispor maçının ardından - Taner Atilla

Taner Atilla, Denizlispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor - Denizlispor maçının ardından - Taner Atilla - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Sumudica'dan penaltı kararına imalı gönderme: Şortlarımız artık cepli olacak Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında yaralanan akademisyen, hayatını kaybetti Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Gelişmeler olumlu yönde Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Keşan Belediye Başkanı: Su seviyesi felaket boyuta geldi, kara göründü Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu
Maske uyarısı yapan doktora taşla saldırdılar! Başına 8 dikiş atıldı Maske uyarısı yapan doktora taşla saldırdılar! Başına 8 dikiş atıldı         
17:09
Romalı Nicolo Zaniolo'nun annesinin paylaştığı fotoğraf taraftarları çıldırttı Romalı Nicolo Zaniolo'nun annesinin paylaştığı fotoğraf taraftarları çıldırttı         
16:59
Polis eşi, ilaç içerek intihar etti Polis eşi, ilaç içerek intihar etti         
16:27
Yakıt dolumu yapılan aracı durdurmak isteyen benzinlik çalışanı ölümden döndü Yakıt dolumu yapılan aracı durdurmak isteyen benzinlik çalışanı ölümden döndü         
16:22
Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın etti! Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın etti! Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı         
15:58
16 ilin geçiş noktasında bulunan Kömürhan Köprüsü açıldı 16 ilin geçiş noktasında bulunan Kömürhan Köprüsü açıldı         
15:24
Lise öğrencisi Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama: Cinayet ihtimali yok Lise öğrencisi Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama: Cinayet ihtimali yok         
15:06
Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
13:45
Kuvayı Milliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın kahramanlığı müzede anlatılacak Kuvayı Milliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın kahramanlığı müzede anlatılacak         
12:59
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler         
12:29
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 17:24:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Demir Grup Sivasspor - Denizlispor maçının ardından - Taner Atilla - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei