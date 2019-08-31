Son Dakika Haberleri: Denizlispor başkanı ali çetin: göztepe karşısında tüm mücadelemizi vereceğiz
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Denizlispor başkanı ali çetin: göztepe karşısında tüm mücadelemizi vereceğiz

5 saat önce

özel açıklamalarda bulunan Başkan Çetin, "Kadromuzda 1 eksiğimiz var. Kibong'un sakatlığı var, başka bir eksiğimiz yok. Göztepe karşısında kazanmak için tüm mücadelemizi vereceğiz" dedi.

Denizlispor başkanı ali çetin: göztepe karşısında tüm mücadelemizi vereceğiz, System.String[]
özel açıklamalarda bulunan Başkan Çetin, "Kadromuzda 1 eksiğimiz var. Kibong'un sakatlığı var, başka bir eksiğimiz yok. Göztepe karşısında kazanmak için tüm mücadelemizi vereceğiz" dedi.
"YASA DIŞI BAHİS VAHİM BİR DURUM"
Başkan Ali Çetin, yasa dışı bahis olayının vahim bir durum olduğunu ifade ederek, "Kanunlar çerçevesinde ne olması gerekiyorsa olsun, vatandaşlarımızın yasa dışı olan her şeyin karşısında olması gerekiyor. Pek bahis işini bilmem, anlamam ama insanlarımız kanunlara uyan, vergisini veren, memleketine hizmetini verenlerin yanında olsunlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ali Çetin'in açıklamaları


- İstanbul
Ali Çetin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:23 Kaynak: DHA
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