Denizlispor Başkanı Ali Çetin güven tazeledi - Son Dakika

Denizlispor Başkanı Ali Çetin güven tazeledi

Denizlispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin güven tazeledi, System.String[]

Denizlispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi. Başkan Ali Çetin tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi. Başkan Çetin, "Taraftarlarımıza iyi bir Denizlispor seyrettireceğiz" dedi. Ayrıca Başkan Çetin, "Yayıncı kuruluş gelirlerinde çok ciddi boyutta sıkıntılar var. Henüz hiçbir kulüp beş kuruş para almadı" diye sitem etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Denizlispor Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı" düzenlendi. Seçimli kurul toplantısı genel kurul, yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunup oylanması ile başladı. Tek listeyle gidilen seçimde Başkan Ali Çetin, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Başkan Ali Çetin'in yönetim kurulu listesinde Salih Özcan, Can Cesur, Serkan Başbuğ, Kaan Şanlıkan, Ozan Katrancı, Nevzat Yakı, Uğur Bağbaşlıoğlu, Levent Çaputçu, Yavuz Cinkaya, Fikret Onur, Tolga Erdey, Mehmet Kavak, Hayati Işık ve Taner Atilla yer aldı. Geçmiş dönem yönetim kurulunda ki bazı yöneticilerin yorulduklarını belirtmesi üzerine kongre kararı aldıklarını belirten Başkan Çetin, "Geçmiş dönemde bizim ile yol arkadaşlığı yapan arkadaşlarımızda birazcık yorulma olduğu içinde bu sezon için bizden müsaade istediler. Ondan dolayı yeni yol arkadaşlarımız ile beraber bu sezonu ve bundan sonraki sezonları devam etmemiz için kesinlikle kongre olması gerekiyordu. Biz ilk senemizde 'Denizlispor'da kongreler yılda 3 kere olmayacak, 3 yılda bir kongre olacak' demiştik. Ama 2 yıl sonra arkadaşlarımız yoruldu. 1 yıl erken oldu. İnşallah bundan sonra konuştuğum gibi her 3 yılda bir olur. Allah yardımcımız olsun. Zor bir süreçten geçiyoruz. Önce sağlık açısından sonra gelir açısından zor bir dönem. Kulüpler açısından çok zor bir süreç. Allah yardımcımız olsun. Nokta transferler ile transferlerimizi bitirip, takımımızla kaynaşıp iyi yerlerde Denizlispor'u seyrettirmek istiyoruz" dedi.

"Alnımızın akıyla lige tutunmayı başardık"

İyi bir Denizlispor inşa ettiklerini belirten Başkan Ali Çetin, "Taraftarlarımıza iyi bir Denizlispor seyrettireceğiz. Geçen sene pandemi sürecine kadar sezon gayet iyiydi ve iyi gidiyorduk. Bu süreçte bir kanat oyuncumuz ve kalecimiz ile yollar ayrıldıktan sonra da zor bir süreç geçirdik. Alnımızın akıyla lige tutunmayı başardık. İnşallah bu sene daha güzel bir Denizlispor olacak" ifadelerini kullandı.

"Yayıncı kuruluş gelirlerinde çok ciddi boyutta sıkıntılar var"

Yayıncı kuruluştan gelecek olan gelirlerin henüz gelmediğini ifade eden Başkan Çetin, "Bizde taraftarlarımızı daha çok mutlu etmek istiyoruz ama yayıncı kuruluş gelirlerinde çok ciddi boyutta sıkıntılar var. Henüz hiçbir kulüp beş kuruş para almadı. Bu durum bütün kulüplerin işini zorlaştırıyor. Öyle olmasına rağmen biz canla başla şu anda transfer yasağını kaldırmakla mücadele ediyoruz. Aynı zamanda transfer yapıp, paralarını ödemek için uğraşıyoruz. Kolay bir süreç değil. Allah bütün kulüplerin ve bizimde yardımcımız olsun" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizlispor, Ali Çetin, Kongre, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 00:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor Başkanı Ali Çetin güven tazeledi - Son Dakika Spor

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