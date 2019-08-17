Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in rüyası gerçek oldu
14 dakika önce
Başkan Ali Çetina aylar öncesinde yaptığı açıklamada 'Bir ay önce rüyamda ilk maçımızı Galatasaray ile oynadığımızı görmüştüm. Galatasaray ile oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz diye basın toplantısında söylemiştim. Galatasaray'ı tutturduk, umarım skoru da tuttururum' ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Ali Çetina aylar öncesinde yaptığı açıklamada 'Bir ay önce rüyamda ilk maçımızı Galatasaray
ile oynadığımızı görmüştüm. Galatasaray ile oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz diye basın toplantısında söylemiştim. Galatasaray'ı tutturduk, umarım skoru da tuttururum' ifadelerini kullanmıştı.
Süper Lig'e yükselen Ege
ekibi, Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:27
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