Son Dakika Haberleri: Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in rüyası gerçek oldu
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Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in rüyası gerçek oldu

14 dakika önce

Başkan Ali Çetina aylar öncesinde yaptığı açıklamada 'Bir ay önce rüyamda ilk maçımızı Galatasaray ile oynadığımızı görmüştüm. Galatasaray ile oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz diye basın toplantısında söylemiştim. Galatasaray'ı tutturduk, umarım skoru da tuttururum' ifadelerini kullanmıştı.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in rüyası gerçek oldu, System.String[]
Başkan Ali Çetina aylar öncesinde yaptığı açıklamada 'Bir ay önce rüyamda ilk maçımızı Galatasaray ile oynadığımızı görmüştüm. Galatasaray ile oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz diye basın toplantısında söylemiştim. Galatasaray'ı tutturduk, umarım skoru da tuttururum' ifadelerini kullanmıştı.

Süper Lig'e yükselen Ege ekibi, Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Galatasaray, Ege, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:27 
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Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in Galatasaray rüyası gerçek oldu!
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