Denizlispor Başkanı Ali Çetin koronavirüse yakalandı

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Başkan Çetin evinde karantinaya girdi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Çetin'e dün (Cuma) yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Başkan Çetin, eşi ve kendisinin evde izolasyona alınarak tedavi sürecinin başladığını belirtti. Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Çetin, "Dün yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Şuan evimde izolasyon altındayım. Sağlık durumum iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" dedi.



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