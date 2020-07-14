- Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Mutluyuz, gerçekten çok ihtiyacımız olan bir puandı" - Son Dakika

- Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Mutluyuz, gerçekten çok ihtiyacımız olan bir puandı"

- Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Mutluyuz, gerçekten çok ihtiyacımız olan bir puandı" Süper Ligin 32. haftasında lig mücadelesi veren Denizlispor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

- Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Mutluyuz, gerçekten çok ihtiyacımız olan bir puandı"

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DENİZLİ - Süper Ligin 32. haftasında lig mücadelesi veren Denizlispor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Denizlispor Başkanı Ali Çetin aldığı cezadan dolayı stada giremediği için galibiyetin sevincini taraftarlar ile birlikte kutladı. Çetin galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Denizlispor, Trabzonspor karşılaşmasında 2-1 galibiyeti değerlendiren Denizlispor Başkanı Ali Çetin açıklamalarda bulundu. Başkan Çetin, geçtiğimiz haftalarda stat içerisinde yaptığı hareketinden dolayı ceza almıştı. Yeşil-siyahlı takımın taraftarları ile birlikte galibiyeti kutlayan Başkan Çetin, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Başkan Çetin, "Zorlu bir maçtı, puana da çok ihtiyacımız vardı ve canla başla bütün teknik ekip ile futbolculara teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepsinden. Terinin son damlalarına kadar mücadele ettiler. Mutluyuz, gerçekten çok ihtiyacımız olan bir puandı. Bunu da başardılar zaten. Çok teşekkür ederiz onlarda geldiler burada bizle beraber canla başla mücadele ettiler hepsine teşekkür ederiz. Aşağısı baya kaynıyor ve ondan dolayı kolay değil yani. Allah herkesin yardımcısı olsun, teşekkür ederiz" dedi.

Denizlispor, Trabzonspor, Ali Çetin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 02:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor - Denizlispor Başkanı Ali Çetin: 'Mutluyuz, gerçekten çok ihtiyacımız olan bir puandı' - Son Dakika Spor
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00:50
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
22:13
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21:30
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