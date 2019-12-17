Denizlispor Başkanı Ali Çetin: TFF'nin kararı kimin işine yarar bilmiyorum ama bizim işimize... - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor Başkanı Ali Çetin: TFF'nin kararı kimin işine yarar bilmiyorum ama bizim işimize... - Son Dakika Spor

Denizlispor Başkanı Ali Çetin: TFF'nin kararı kimin işine yarar bilmiyorum ama bizim işimize...

6 saat önce

"Bence o yüzde 30 da olmamalı""Bence herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Parayı harcamak çok kolay ama kazanmak çok zor"Deniz TOKAT / DENİZLİ - DHATürkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) harcama limit aşımının yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartılması ile ilgili konuşan Yukatel Denizlispor Başkanı...

Denizlispor Başkanı Ali Çetin: TFF'nin kararı kimin işine yarar bilmiyorum ama bizim işimize..., System.String[]

"Bence o yüzde 30 da olmamalı"

"Bence herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Parayı harcamak çok kolay ama kazanmak çok zor"

Deniz TOKAT/ DENİZLİ - DHA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) harcama limit aşımının yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartılması ile ilgili konuşan Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, bu karara karşı olduklarını belirterek, "Bence o yüzde 30 da olmamalı. Herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Parayı harcamak çok kolay ama kazanmak çok zor" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Başkan Ali Çetin, Denizlispor olarak harcama limitlerinin %30'luk opsiyonun altında olduğunu ifade ederek, "Zaten yüzde 30'luk bir opsiyon vardı. Bir yüzde 10 daha artış yapıldı. Bence o yüzde 30 da olmamalı. Bu artış bizi hiç etkilemiyor. Bizim harcama limitlerimiz, yüzde 30'luk opsiyon dahil harcama limitimizin daha da aşağısındayız. Bence herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Parayı harcamak çok kolay ama kazanmak çok zor. Harcama limiti hiç artırılmamalıydı. Biz kulüp olarak yüzde 30'a bile karşıyız. Bu limitleri kesinlikle aşmamak lazım. Altyapıdan yeni oyuncular çıkarmalıyız. Yetiştirdiğimiz futbolcularımızı sahaya sürmeliyiz. Yabancı futbolcuların da sayısı arttı. Onların da buraya geliş hedeflerinde para kazanmak var. Bu karar kimin işine yarar bilmiyorum ama bizim işimize yaramayacak. Çünkü bizim o limiti aşma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Kulüp olarak o seviyenin bayağı aşağısındayız. Denizlispor olarak Süper Lig'e yükseldiğimizde bir bütçe hazırladık. O bütçeye uyarak yolumuza devam ediyoruz. Bizim asıl amaçlarımızdan biri de mali anlamda güçlü bir takım oluşturmaktı. O hedef doğrultusunda ilerlemeye çalışıyoruz.

Gelirlerimiz düşük, giderlerimiz yüksek. Bu mali dengeyi sağlayamazsanız da Süper Lig'deki bazı kulüpler gibi oluyorsunuz. Biz mali disiplinden kesinlikle taviz vermiyoruz. Bu konuda hassasız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ali Çetin'in açıklamaları


Türkiye Futbol Federasyonu, Denizlispor, Ali Çetin, DHA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Başakşehir, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'de 15. hafta tamamlandı! İşte puan durumu 3. Lig'in parlayan yıldızı Süper Lig'e geliyor İspanya'da El Clasico için "olağanüstü hal"

Son Dakika Haberleri
16:45 Lider Sivasspor kupa maçına hazır - Son Dakika Spor
16:42 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor
16:40 Bülent Uygun: "Allah'ın izniyle düşmeyeceğiz" - Son Dakika Spor
16:40 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak - Son Dakika Spor
16:36 Başkan Gürkan, dünya üçüncüsü olan milli sporcuyu tebrik etti - Son Dakika Spor
16:10 İspanya'da El Clasico için "olağanüstü hal" - Son Dakika Spor
15:43 Çin'de Mesut Özil sansürü sürüyor! İyice abarttılar - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 16:48:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor Başkanı Ali Çetin: TFF'nin kararı kimin işine yarar bilmiyorum ama bizim işimize... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]