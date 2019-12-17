Denizlispor Başkanı Ali Çetin: TFF'nin kararı kimin işine yarar bilmiyorum ama... - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor Başkanı Ali Çetin: TFF'nin kararı kimin işine yarar bilmiyorum ama... - Son Dakika Spor

Denizlispor Başkanı Ali Çetin: TFF'nin kararı kimin işine yarar bilmiyorum ama...

6 saat önce

"Bence o yüzde 30 da olmamalı""Bence herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Parayı harcamak çok kolay ama kazanmak çok zor" Deniz TOKAT / DENİZLİ - DHA Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) harcama limit aşımının yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartılması ile ilgili konuşan Yukatel Denizlispor...

Denizlispor Başkanı Ali Çetin: TFF'nin kararı kimin işine yarar bilmiyorum ama..., System.String[]

"Bence o yüzde 30 da olmamalı"

"Bence herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Parayı harcamak çok kolay ama kazanmak çok zor"

Deniz TOKAT/ DENİZLİ - DHA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) harcama limit aşımının yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartılması ile ilgili konuşan Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, bu karara karşı olduklarını belirterek, "Bence o yüzde 30 da olmamalı. Herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Parayı harcamak çok kolay ama kazanmak çok zor" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Başkan Ali Çetin, Denizlispor olarak harcama limitlerinin %30'luk opsiyonun altında olduğunu ifade ederek, "Zaten yüzde 30'luk bir opsiyon vardı. Bir yüzde 10 daha artış yapıldı. Bence o yüzde 30 da olmamalı. Bu artış bizi hiç etkilemiyor. Bizim harcama limitlerimiz, yüzde 30'luk opsiyon dahil harcama limitimizin daha da aşağısındayız. Bence herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Parayı harcamak çok kolay ama kazanmak çok zor. Harcama limiti hiç artırılmamalıydı. Biz kulüp olarak yüzde 30'a bile karşıyız. Bu limitleri kesinlikle aşmamak lazım. Altyapıdan yeni oyuncular çıkarmalıyız. Yetiştirdiğimiz futbolcularımızı sahaya sürmeliyiz. Yabancı futbolcuların da sayısı arttı. Onların da buraya geliş hedeflerinde para kazanmak var. Bu karar kimin işine yarar bilmiyorum ama bizim işimize yaramayacak. Çünkü bizim o limiti aşma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Kulüp olarak o seviyenin bayağı aşağısındayız. Denizlispor olarak Süper Lig'e yükseldiğimizde bir bütçe hazırladık. O bütçeye uyarak yolumuza devam ediyoruz. Bizim asıl amaçlarımızdan biri de mali anlamda güçlü bir takım oluşturmaktı. O hedef doğrultusunda ilerlemeye çalışıyoruz.

Gelirlerimiz düşük, giderlerimiz yüksek. Bu mali dengeyi sağlayamazsanız da Süper Lig'deki bazı kulüpler gibi oluyorsunuz. Biz mali disiplinden kesinlikle taviz vermiyoruz. Bu konuda hassasız" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Denizlispor, Ali Çetin, DHA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Başakşehir, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'de 15. hafta tamamlandı! İşte puan durumu 3. Lig'in parlayan yıldızı Süper Lig'e geliyor Mircea Lucescu, Santos yolunda!

Son Dakika Haberleri
17:30 Lucescu'dan Santos açıklaması! Teklif... - Son Dakika Spor
17:22 Beşiktaş'a Erzincan'da coşkulu karşılama - Son Dakika Spor
17:21 Eyüpspor maçının ardından - Son Dakika Spor
17:21 Mircea Lucescu, Santos yolunda! - Son Dakika Spor
17:13 Zafer Turan: "İyi futbol oynamayı amaçladık" - Son Dakika Spor
17:11 Lyon, Steven Nzonzi'ye talip oldu! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 17:44:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor Başkanı Ali Çetin: TFF'nin kararı kimin işine yarar bilmiyorum ama... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]