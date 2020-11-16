Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin: "İyi bir takımız, üzerimizde bir şanssızlık var" - Son Dakika

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin: "İyi bir takımız, üzerimizde bir şanssızlık var"

16.11.2020 15:26
Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin:

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, iyi bir takım oluşturduklarını ancak oynadıkları maçlarda şanssız sonuçlar aldıklarını belirterek, "Gaziantep maçını kazanıp sahamızda ilk galibiyetimizi almak ve çıkışa geçmek istiyoruz.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, iyi bir takım oluşturduklarını ancak oynadıkları maçlarda şanssız sonuçlar aldıklarını belirterek, "Gaziantep maçını kazanıp sahamızda ilk galibiyetimizi almak ve çıkışa geçmek istiyoruz." dedi.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıkıntılı süreci en kısa sürede atlatmak istediklerini söyledi.

Sezon başında takımın yüzde 70'inin yenilendiğini, takımın yeni yeni birbiriyle kaynaştığını, bu nedenle ilk 8 haftada istediklerini alamadıklarını anlatan Çetin, "Çok şanssızlıklar yaşadık. Özgür, Sakıb, Sacko ve Mustafa sakatlandı. Mücadele etmemiz gerekiyor. Çok iyi bir takımımız var." dedi.

Ligde her takımı yenebilecek güçte olduklarını dile getiren Çetin, "Bizim için kiminle oynayacağımız önemli değil. Takıma yüzde 100 güveniyorum. Gaziantep maçını kazanıp sahamızda ilk galibiyetimizi almak ve çıkışa geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Teknik direktörümüz işinin başında"

Pandemi nedeniyle gelirlerinin yüzde 22 azaldığını, yaklaşık 20 milyon lira kayıplarının bulunduğunu anlatan Çetin, "Biz Anadolu kulübüyüz. Çok para harcama şansımız yok. İyi bir takımız. Üzerimizde bir şanssızlık var. İnşallah kısa süre sonra üzerimizdeki ölü toprağını atıp gerçek Denizlispor'u izleyeceğiz." diye konuştu.

Teknik direktör Robert Prosinecki'nin görevini sürdüreceğini de belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Teknik direktörümüz işinin başında. Elinden gelenin fazlasını yapıyor. Yaşadığımız sıkıntıları en kısa sürede aşacağız. Prosinecki iyi bir teknik direktör. Hocamız da çok emek veriyor. Hoca başarılı olmak, kazanmak istiyor. Kulüp tesislerinde kalıyor. Bu emeklerin karşılığını en kısa sürede alacağımıza inanıyoruz."

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Gaziantep, Ali Çetin, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin: 'İyi bir takımız, üzerimizde bir şanssızlık var' - Son Dakika Spor


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