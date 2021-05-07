SPOR Denizlispor Başkanı Çetin: 31 Mayıs'taki kongrede aday olmayacağım - Son Dakika

SPOR Denizlispor Başkanı Çetin: 31 Mayıs'taki kongrede aday olmayacağım

07.05.2021 14:12
SPOR Denizlispor Başkanı Çetin: 31 Mayıs'taki kongrede aday olmayacağım, System.String[]

Denizlispor Başkanı Çetin: 31 Mayıs'taki kongrede aday olmayacağımDENİZ TOKAT / DENİZLİ,(DHA)- Süper Lig'de 2 yıllık maceranın ardından küme düşen Yukatel Denizlispor'da eleştiri oklarının hedefi olan yönetim, 31 Mayıs'a genel kurul kararı alırken, Başkan Ali Çetin, göreve yeniden aday...

Denizlispor Başkanı Çetin: 31 Mayıs'taki kongrede aday olmayacağım

DENİZ TOKAT/ DENİZLİ,(DHA)- Süper Lig'de 2 yıllık maceranın ardından küme düşen Yukatel Denizlispor'da eleştiri oklarının hedefi olan yönetim, 31 Mayıs'a genel kurul kararı alırken, Başkan Ali Çetin, göreve yeniden aday olmayacağını açıkladı. Bu sezon bitime 3 maç kala Süper Lig'den düşen ilk takım olan Denizlispor'da Başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklama yapan Başkan Çetin, 3 sezondur takımda başkanlık görevini yürüttüğünü belirtti.

Takım küme düştüğü için derin bir üzüntü içerisinde olduklarını dile getiren Çetin, "Bütün dünyanın olduğu gibi koronavirüs pandemisinden biz de çok etkilendik. Pandemiden önce Denizlispor kötü yerde değildi. Bazı Anadolu kulüpleri, şehrin mücadelesiyle başardılar, biz başaramadık. Çünkü bizim gücümüz bu kadardı. Tek başına sadece yönetim kurulunun mücadelesiyle bu işin olmayacağını biliyorduk. Yapamadık. Yapamamamızın sebebi yalnız olmamızdı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bu süreçte elinden geldiği kadar destek verdi. Onun haricinde başka destek de alamadık" dedi.

"KULÜBÜN 85 MİLYON TL BORCU VAR"

Denizlispor'un mali durumuna ilişkin açıklama yapan Başkan Çetin, "Teknik direktörün yönetim toplantısını basıp, 'Bu kulüpte et yok' dediği zamanları, biz karga mı besliyoruz? dediği zamanları çok iyi bilmek lazım. Fırıncının ekmek vermediği, otellerin rezervasyon yapmadığı dönemden bu döneme geldik. Biz geldiğimiz gün bize teslim edilen borç miktarı 35 milyon 543 bin TL'ydi. Yapılan sözleşmelerin bedelleri cari hesaplara geçilmemesi ve diğer ödemelerle bu rakam 73 milyon 300 bin TL'ye yükseldi. O günkü döviz kuruna göre karşılığı 11 milyon 71 bin Euro. Biz o günden sonra azimle mücadeleyle kapı kapı dolaşıp, çakmak satarak ve sponsorluklarla, bilet gelirleriyle 40 milyon TL'sini hallettik. Bir sonraki yılda Süper Lig'e 43 milyon 378 bin TL borçla başladık. Süper Lig'de en son 30 Nisan 2021 itibariyle 83 milyon 982 bin 467 TL yani 8 milyon 604 bin 761 Euro borcumuz var. Bunu içinde 7 milyon 216 bin TL mayıs ayı taahhütü var. Federasyondan gelecek 6 milyon 400 bin TL paramız kaldı. Bunlar çıktıktan sonra kulübün 85 milyon TL borcu var. Bu da yaklaşık 9 milyon Euro yapıyor. 11 milyon Euro'dan kulübü aldık, mayıs ayı itibariyle 9 milyon Euro ile teslim ediyoruz" diye konuştu.

"ÇİÇEKLERİMİZLE YENİ GELEN YÖNETİMİ KARŞILARIZ"

Takımın yeniden hak ettiği yere gelmesi için şehrin birleşip canla başla mücadele etmesi gerektiğine vurgu yapan Ali Çetin, 31 Mayıs'taki kongrede aday olmayacağını açıkladı. Denizlispor'un nasıl düştüyse öyle kalkacağını dile getiren Çetin, "Bu rakamlar Denizli için çok büyük miktarlar değildir. Tek başına kalmak çok zor. Bu bayrağı son haddine kadar hakkıyla taşıdığımızı düşünüyorum. 31 Mayıs'ta kongre yapılacak. Biz insanlar isteyince gitmeyiz. Biz isteyince gideriz. Şimdi istiyoruz. Son düdüğe kadar kulübümüzün bayrağını sallayacağız. Kongre gününde çiçeklerimizle yeni gelen yönetimi karşılarız. Elimizden gelen desteği de veririz. Biz bu kulübün bir neferiyiz. Burası bizim namusumuzdur. Ne zaman bize ihtiyaç oldu, biz yine buradayız" ifadelerini kullandı.

"BİZ BURAYA KÜFÜR, HAKARET EDİLMEYE GELMEDİK"

Kendisine sosyal medyadan yapılan tepkilere yanıt veren Çetin, "Burada elimizden gelen desteği verdik. Gelip bize küfür edemezsiniz. 84 yaşındaki babama, 80 yaşındaki anneme küfür edemezsiniz. Yaparsan, biz köylü çocuğuyuz karşılığını bulursun. Hiç fark etmez. Ucunda ölüm de varsa ben buradayım. Hodri meydan. Biz buraya küfür, hakaret edilmeye gelmedik. Belirli sınırlar çerçevesinde eleştiri yapabilirsin" diye konuştu.

RAKİP HATAYSPOR

Yukatel Denizlispor, 28 puanla son sırada kalıp bitime 3 maç kala kurtuluş umutlarını yitirdiği Süper Lig'in 40'ıncı haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Denizlispor'da alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini fesheden ve takımdan ayrılan Angelo Sagal, bu maçın kadrosunda yer almayacak. Sakatlığı bulunan Oğuz Yılmaz, Cenk, Dossevi, Mustafa Yumlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Cezalı Bakalorz ve Leismann'da bu mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.

SPOR Denizlispor Başkanı Çetin: 31 Mayıs'taki kongrede aday olmayacağım
SPOR Denizlispor Başkanı Çetin: 31 Mayıs'taki kongrede aday olmayacağım
SPOR Denizlispor Başkanı Çetin: 31 Mayıs'taki kongrede aday olmayacağım
SPOR Denizlispor Başkanı Çetin: 31 Mayıs'taki kongrede aday olmayacağım
SPOR Denizlispor Başkanı Çetin: 31 Mayıs'taki kongrede aday olmayacağım
SPOR Denizlispor Başkanı Çetin: 31 Mayıs'taki kongrede aday olmayacağım
SPOR Denizlispor Başkanı Çetin: 31 Mayıs'taki kongrede aday olmayacağım
SPOR Denizlispor Başkanı Çetin: 31 Mayıs'taki kongrede aday olmayacağım
SPOR Denizlispor Başkanı Çetin: 31 Mayıs'taki kongrede aday olmayacağım

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Ali Çetin, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Denizlispor Başkanı Çetin: 31 Mayıs'taki kongrede aday olmayacağım - Son Dakika Spor


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