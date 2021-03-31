Denizlispor başkanı ve ailesi ile polisler arasındaki arbedeyle ilgili davanın duruşmasına devam edildi - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir restoranda rezervasyon tartışması nedeniyle Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ve ailesi ile polisler arasında yaşanan arbedeyle ilgili açılan davanın duruşması sürüyor.

Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Denizcan B, müşteki sanıklar polis memuru Vedat İ, Engin Ö, Tolga T, Mehmet K, Ali Çetin'in oğlu Evrim Çetin ve tarafların avukatları katıldı.

Söz verilen Denizcan B, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, olayı yatıştırmak için mücadele ettiğini savundu.

Sanık ve polis memurlarının cezalandırılmasını isteyen Evrim Çetin ise "Polis otosunda ve emniyette hakarete uğradık, darbedildik." dedi.

Polis memuru Vedat İ. de yaşanan olaylar nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

Tanık olarak ifade veren Aynur Tekin, Fethiye'de 35 yıldır çiçek sattığını olay anında balık halinde bulunduğunu söyledi.

Olay sırasında kulüp başkanı olduğu söylenen kişinin etrafa sürekli küfür ettiğini iddia eden Tekin, "Sonra bu kişiler gelen iki polise vurdular. Ben de 'Memurlar dayak yiyor' diye çığlık attım. Bunun üzerine yoldan geçenler de olaya dahil oldu. Bu kişiler çok dayak yedi. İçlerinden bir kadın da bu sırada görüntü çekmeye çalışıyordu." ifadesini kullandı.

Tanık Yusuf Emrah Gürkan ise olay anında dışarıya çıkarılmaya çalışılan Ali Çetin'in hem etrafa hem de polislere küfür ettiğini, saldırdığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, diğer taraf ve tanıkların da dinlenmesinin ardından duruşmayı erteledi.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir restoranın görevlileri arasında 14 Ağustos 2019'da "rezervasyon" tartışması çıkmış, olaya müdahale eden polis ekipleriyle yaşanan arbede sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmuştu.