Son Dakika Haberleri: Denizlispor başkanı ile restoran görevlileri arasında "rezervasyon" tartışması
Son Dakika Güncel Haber

Denizlispor başkanı ile restoran görevlileri arasında "rezervasyon" tartışması

43 dakika önce

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin ile Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir restoranın görevlileri arasında "rezervasyon" tartışması çıktı, olaya müdahale eden polis ekipleriyle yaşanan arbede sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin ile Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir restoranın görevlileri arasında "rezervasyon" tartışması çıktı, olaya müdahale eden polis ekipleriyle yaşanan arbede sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
İddiaya göre, eşi, iki oğlu ve aile yakınlarıyla birlikte dün akşam 19.00 sularında Fethiye'deki bir restorana giden Ali Çetin ile restoranın işletmecisi ve garsonlar arasında "rezervasyon" nedeniyle tartışma yaşandı.
Olaya sonradan müdahale eden polis ekipleri ile Çetin arasında yaşanan kısa süreli arbede sonrası ise taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.
Restoran işletmecisi ve garsonların ifadelerinin ise olayın görgü tanığı olarak alındığı, bu kişilerin herhangi bir şikayetlerinin bulunmadığı öğrenildi.
Denizlispor, Ali Çetin, Fethiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Olcay Şahan, Denizlispor ile anlaştı!
Sahaya atlayan Youtuber: Maçın heyecanıyla sahaya girdim Galatasaray'da Feghouli, Denizlispor maçının kadrosuna alınmadı Kavgaya karışan Denizlispor Başkanı ve 2 oğluna gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 16:57:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizlispor başkanı ile restoran görevlileri arasında "rezervasyon" tartışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]