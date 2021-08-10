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SPOR Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: 15 takviye yapacağız - Son Dakika

SPOR Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: 15 takviye yapacağız

10.08.2021 17:26

SPOR Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: 15 takviye yapacağızDeniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig'den düştükten sonra uzun süreli bekleme dönemine giren TFF 1'inci Lig ekibi Denizlispor'da geçen hafta düzenlenen olağanüstü kongrede başkanlığa gelip transfer yasağını kaldırmak için kolları...

SPOR Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: 15 takviye yapacağız

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig'den düştükten sonra uzun süreli bekleme dönemine giren TFF 1'inci Lig ekibi Denizlispor'da geçen hafta düzenlenen olağanüstü kongrede başkanlığa gelip transfer yasağını kaldırmak için kolları sıvayan Başkan Mehmet Uz, takıma 15 takviye yapacaklarını söyledi. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yönetimiyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Uz, 13 milyon TL'lik transfer yasağını kaldırmak için çalıştıklarını belirtti. Ligin ilk haftasındaki Bandırmaspor maçını elinde kalan genç ağırlıklı mevcut kadroyla oynamaya hazırlanan Denizli'de Mehmet Uz, zor bir kongre sürecinin ardından göreve geldiklerini dile getirdi.

Denizlispor'u en iyi şekilde temsil edebilmek adına yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Mehmet Uz, "Herkes bizden bir beklenti içine girdi. Biz mevcut sorunları bilerek geldik. Denizlispor hiçbir zaman sahipsiz değildir. Yönetime geldiğimiz günden beri taraftarlar ve şehrimizle bütünleşmiş durumdayız. Aşamayacağımız hiç bir sorun da yoktur. Önümüzde ciddi bir borç yükü var. Biz sorunları çözmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

"BU SEZON HEDEFİMİZ DENİZLİSPOR'U LİGDE TUTMAK"

Kulübün transfer yasağı bulunduğunu dile getiren Başkan Uz, "En önemli gündem maddemiz bu. Yasağı kaldırmayı çok istiyoruz ve bu konuda çok çalışıyoruz. Yasağı kaldırınca bir an önce de transferlerimizi takıma katmak istiyoruz. Elimizde Süper Lig kadromuzdan 5 futbolcu var. Kadromuzun geri kalan kısmını altyapı futbolcuları oluşturuyor. Bu arkadaşlarımız için de bir fırsat oluştu. Kongrenin geç olması ve transfer yasağının kaldırılmasını geç kalması nedeniyle transfer yapamamış gibi gözüküyoruz. Biz transferlerimizi de yapacağız. Bu sezon Hedefimiz Denizlispor'u ligde tutmak" dedi.

"KADRO GÜÇLENECEK"

Denizlispor'un maliyetlerini gözeterek kadroyu güçlendireceklerini dile getiren Uz, "Transfer tahtasını açtıktan sonra 15 futbolcuyu kadromuza katmak istiyoruz. Bütçemiz 20-25 milyon TL civarında olacak. Ne kadar uygun maliyetli ve kaliteli futbolcu alabilirsek o kadar avantajlı oluruz. Görüştüğümüz sponsorlar ve reklam anlaşmalarımız da var. Kombine ve bilet sayılarında bu sezon iyi rakamlara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Taraftarlarımızdan da bu konuda destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

SPOR Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: 15 takviye yapacağız
SPOR Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: 15 takviye yapacağız
SPOR Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: 15 takviye yapacağız
SPOR Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: 15 takviye yapacağız
SPOR Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: 15 takviye yapacağız
SPOR Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: 15 takviye yapacağız
SPOR Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: 15 takviye yapacağız
SPOR Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: 15 takviye yapacağız

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Mehmet Uz, Transfer, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: 15 takviye yapacağız - Son Dakika


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