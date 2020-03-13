Denizlispor başkanı ve ailesi ile polis memurları arasındaki ardedeyle ilgili dava başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizlispor başkanı ve ailesi ile polis memurları arasındaki ardedeyle ilgili dava başladı - Son Dakika

Denizlispor başkanı ve ailesi ile polis memurları arasındaki ardedeyle ilgili dava başladı

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir restoranda rezervasyon tartışması nedeniyle Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, ailesi ve polisler arasında yaşanan arbedeyle ilgili açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Denizlispor başkanı ve ailesi ile polis memurları arasındaki ardedeyle ilgili dava başladı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir restoranda rezervasyon tartışması nedeniyle Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, ailesi ve polisler arasında yaşanan arbedeyle ilgili açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki sanıklar Ali Çetin, oğulları Nuri ve Evrim Çetin, polis memurları Vedat İ, Özer Y. ve Mehmet K. ve diğer müşteki polisler katıldı.

Söz verilen Denizlispor Başkanı Çetin, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İlçedeki bir restorana 8 kişi gittiklerini, oturdukları masadan kaldırılmak istendikleri sırada restoran çalışanlarıyla aralarında tartışma çıktığını ifade eden Çetin, "Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polisler geldi ve doğrudan bize müdahale etmeye başladılar. Bir polis benim kolumu tuttu, diğeri yüzüme biber gazı sıktı." dedi.

Polislerin çocuklarına da müdahale ettiğini öne süren Çetin, Denizlispor başkanı olduğunu belirtmesine rağmen polislerin kötü muamelesinin devam ettiğini, kendisinin ve çocuklarının karakolda şiddet gördüğünü ileri sürdü.

Müşteki sanık Evrim Çetin, restoran önündeki arbedede polislere avukat olduğunu söylemesine rağmen sert müdahaleyle karşılaştıklarını öne sürdü.

Polis memuru Vedat İ. ise olay yerine takviye ekip istenmesi üzerine gittiklerini, polis arkadaşlarının birkaç kişiyi kontrol altına almaya çalıştığını belirtti.

Olay yerinde çok sayıda kişi olduğunu, vatandaşı dağıtmak için Çetin ile oğullarını karakola götürmek zorunda kaldıklarını öne süren Vedat İ, şunları kaydetti:

"Ali Çetin polis arabasında, 'Hepinizi süründüreceğim. Benim kim olduğumu bilmiyorsunuz?' gibi söylemlerde bulundu. Bize küfür ve hakaretler etti. Emniyetin arka kapısından girdik. Bu sırada Ali Çetin anneme küfür etti, annemin vefat ettiğini belirtip, küfür etmemesini söyledim. Küfre devam edince sinirlenerek vurdum. Bu sırada konuşmamızı duyan oğlu Nuri Çetin de anneme küfretmeye başladı. Sinirlenerek ona da vurdum. Kişilere vurduğum için pişmanım ve kendilerinden şikayetçiyim."

Mahkeme heyeti, diğer taraf ve tanıkların da dinlenmesinin ardından duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışı Ali Çetin'in korumaları görüntü alan gazetecileri engellemeye çalıştı.

Çetin, gazetecilere, "Bundan sonrasına hukuk karar verecek. Bizim Fethiye halkıyla ve burada görevli polis arkadaşlarla hiçbir sorunumuz yok." dedi.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir restoranın görevlileri arasında 14 Ağustos'ta "rezervasyon" tartışması çıkmış, olaya müdahale eden polis ekipleriyle yaşanan arbede sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmuştu.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca Ali Çetin hakkında, "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu görevlisine hakaret", "Kamu malına zarar verme" eşi Sevil ile oğulları Evrim ile Nuri Çetin hakkında ise "Kamu görevlisine hakaret", "Görevi yaptırmamak için direnme", polisler hakkında ise "Kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçlamalarından iddianame kabul edilmişti.

Denizlispor, Ali Çetin, Fethiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erzurum'da dilenerek günde 500 lira kazanan kadın, 187 lira ceza aldı!
Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu

Son Dakika Haberleri
01:22 Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı
01:22 Ordu-Giresun Havalimanında ulaşıma sis engeli
01:19 SİLİVRİ'DE TIP BAYRAMI İÇİN TOPLANAN DOKTORLAR KORONAVİRÜSÜ KONUŞTU
01:19 ESKİŞEHİR Ehliyetsiz sürücülerin yer değiştirme anları, drone ile görüntülendi
01:19 SEFAKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 01:38:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor başkanı ve ailesi ile polis memurları arasındaki ardedeyle ilgili dava başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]