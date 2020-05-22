Denizlispor bayram iznine çıktı

Denizlispor, sabah ve öğlen saatlerinde 2 grup halinde yaptığı antrenmanın ardından 4 günlük bayram iznine çıktı.



Korono virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında liglere verilen arayı yoğun bir şekilde çalışarak hazırlanan Denizlispor, Ramazan Bayramı'na iki gün kala Haluk Ulusoy Tesisleri'nde iki grup halinde antrenman gerçekleştirdi. Sabah ve öğle saatleri olmak üzere iki grup halinde yapılan çalışmalar koşu ağırlıklı yapıldı. Yapılan idman çalışmalarının ardından Teknik Direktör Bülent Uygun, futbolculara 4 günlük bayram iznine çıktı.



Bülent Uygun, takımın başında göreve başladığı günden itibaren hem antrenmanlar hem de maçlarda gösterdikleri yüksek mücadeleden dolayı futbolcularına teşekkür ederek onlarla gurur duyduklarını belirtti. Uygun, "Hedeflerimiz için çok çalışmaya ihtiyacımız var. İnananlar, inandıklarını çalışarak, isteyerek ve çok tekrarla başarmışlardır. Çok çalışıp başaracağız. Herkesin bayramını kutluyorum" dedi.



Horozlar, 27 Mayıs Çarşamba günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde toplanarak çalışmalara yeniden başlayacak. - DENİZLİ