Denizlispor, Ben Youssef'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Denizlispor, Ben Youssef'i kadrosuna kattı

6 saat önce

Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Tunuslu savunmacı Syam Ben Youssef'i kadrosuna dahil etti.

Denizlispor, Ben Youssef'i kadrosuna kattı, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Tunuslu savunmacı Syam Ben Youssef'i kadrosuna dahil etti.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Yukatel Denizlispor, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen 31 yaşındaki stoper Syam Ben Youssef'le sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. 30 yaşındaki stoper için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.  Deneyimli savunmacı, Burak Özsaraç'ın da hazır bulunduğu törende kendisini Denizlispor'a bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.


Denizlispor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:00 Kaynak: DHA
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