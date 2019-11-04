Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Antrenman Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapıldı. Eksiksiz yapılan antrenmanda Oscar Estupinan takımdan ayrı çalışırken, kart cezası biten Sapunaru ve Rodallega takımla çalışmalara katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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