Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
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Denizlispor hafta sonu alınan 2-0'lık Sivasspor yenilgisinin ardından bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:35 Kaynak: İHA
Denizlispor hafta sonu alınan 2-0'lık Sivasspor yenilgisinin ardından bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Antrenman Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapıldı. Eksiksiz yapılan antrenmanda Oscar Estupinan takımdan ayrı çalışırken, kart cezası biten Sapunaru ve Rodallega takımla çalışmalara katıldı.
Denizlispor, deplasmanda Beşiktaş ile 10 Kasım Pazar günü karşılaşmaya çıkacak.
(İHA)
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