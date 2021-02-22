Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
22.02.2021 15:13
Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda yeşil-siyahlı futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptı.
Taktiksel çalışma yapan futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.
Gençlerbirliği karşılaşmasında adalesinde yırtık ve kanama tespit edilen Recep Niyaz ile ön çapraz bağında yırtık tespit edilen Ahmed Yasin'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Son Dakika 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması: Teklif aldığım iddiaları doğru değil Bank of America ve Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme beklentisini revize etti 3 gündür haber alınamayan vatandaş, evinde ölü bulundu İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı Masumiyet'le ekranlara dönecek olan İlayda Alişan'ın eski mesleği ortaya çıktı