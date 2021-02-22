Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda yeşil-siyahlı futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptı.

Taktiksel çalışma yapan futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Gençlerbirliği karşılaşmasında adalesinde yırtık ve kanama tespit edilen Recep Niyaz ile ön çapraz bağında yırtık tespit edilen Ahmed Yasin'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.