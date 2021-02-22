Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı için bir günlük iznin ardından çalışmalarına başladı.

Denizlispor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Hakan Kutlu ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ile başladı. Dinamik ısınma ve çabukluk hareketleri ile başlayan antrenman taktiksel oyunlar ile devam ederek dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi.

Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ahmed Yasin ve Recep Niyaz antrenmana katılamadı. Ön çapraz bağında yırtık bulunan Ahmed Yasin ve kalf alt adale zarında yırtık tespit edilen Recep Niyaz'ın ise tedavilerine başlandığı öğrenildi. Tedavisi sona eren Mathieu Dossevi takımla birlikte çalışmalara başlarken, tedavileri devam eden Hadi Sacko, Veton Tusha ve Özgür Çek, bireysel antrenörler eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Yeşil-siyahlılar, yarın sabah saatlerinde gerçekleştireceği antrenman ile Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek. - DENİZLİ