Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Son Dakika Spor Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

7 saat önce

- Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor Beşiktaş maçında Estupinan forma giyemeyecekDENİZLİ - Denizlispor, ligde bu hafta deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

- Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş maçında Estupinan forma giyemeyecek

DENİZLİ - Denizlispor, ligde bu hafta deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Denizlispor geçtiğimiz hafta sonu Sivasspor yenilgisinin ardından, Beşiktaş maçı için ara vermeden hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapıldı. Antrenmanda tedavisi devam eden Kolombiyalı futbolcu Oscar Estupinan takımdan ayrı çalışmaya devam etti. Estupinan'ın Beşiktaş karşılaşmasında forma giymeme durumunun olduğu belirtildi. Uzun zamandır sakatlığı devam eden Rodallega ile kart cezası bulunan Sapunaru da takımla çalışmalara katıldı.

Denizlispor, 10 Kasım Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
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