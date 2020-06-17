Denizlispor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Denizlispor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.



Süper Lig'in 28. haftasında Cumartesi günü Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek olan Denizlispor hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapacağı idmanla devam edecek. Öte yandan ligin 27. haftasında deplasmanda oynanan Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcu Ogenyi Onazi'nin çekilen MR'ında arka adalesinde küçük bir yırtık tespit edildiği belirtildi. Tedavisine başlanan oyuncu 2-3 hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Recep Niyaz'ın tedavisi devam ederken, bir süre önce bağırsak ameliyatı geçiren Isaac Sackey takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.



3 futbolcu 3'er sarı kartla kart ceza sınırında



Yeşil-siyahlı ekipte Sivasspor maçında kırmızı kart gören Zeki Yavru, cezalı olduğu için Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş maçı öncesi Hugo Rodallega, Oğuz Yılmaz ve Ogeyi Onazi 3'er sarı kartla kart ceza sınırında bulunuyor.



Bu arada teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yarın tesislerde Denizli Özel Cerrahi Hastanesi tarafından korona virüs testi uygulanacak. - DENİZLİ