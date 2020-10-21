Denizlispor, Beşiktaş maçında Alper Ulusoy düdük çalacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 6. Haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemlerini açıkladı. Yukatel Denizlispor'un evinde konuk edeceği Beşiktaş maçını Alper Ulusoy yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 6. Haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemlerini açıkladı. Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş arasında 26 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılık görevini ise İbrahim Çağlar Uyarcan, İlker Takpak ve Yasin Kol yapacak. - DENİZLİ