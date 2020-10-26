Denizlispor - Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz haftayı bay geçen siyah-beyazlılar, bir önceki hafta Gençlerbirliği'ni deplasmanda mağlup eden rakibi karşısında 3 puana ulaşarak ligde rahat bir nefes almak istiyor.

YENİ TRANSFERLER 11'DE

Beşiktaş'ta yeni transferler Rosier ve Ghezzal ilk kez 11'de şans bulurken, forvette Vincent Aboubakar ve Cyle Larin gol kovalayacak.

Saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İşte iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler;

DENİZLİSPOR: Pantilimon, Tiago Lopes, Subotic, Mustafa Yumlu, Özer, Bakalorz, Recep Niyaz, Varela, Sagal, Mesanovic, Rodallega

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar