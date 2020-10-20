Denizlispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Denizlispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

20.10.2020 20:29
Denizlispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenmanda yeşil siyahlı futbolcular koşu ve ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması, diğer oyuncular taktiksel çalışma yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren idman çift kale maçla tamamlandı.

Kulüp Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup ederek galibiyet özlemini sonlandırdıklarını söyledi.

Cinkaya, yaptığı açıklamada lige kötü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Takım olarak zor zamanlar geçirdik. Yeni bir takım olmanın verdiği dezavantajı yaşadık. Ama artık bunlar geride kaldı. Yönetim olarak futbolcularımız ile özel olarak ilgilendik. Bugün kötü bir dönemi güzel bir oyunla kapattığımızı düşünüyorum. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanarak, kendi evimizde bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Daha çok çalışarak bu takımı en iyi seviyeye getireceğiz."

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Beşiktaş, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde: Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz Galatasaray'ın listesinde bulunan eski futbolcusu Seri'ye lisans çıkarılmadı Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait iki İHA'yı düşürdü Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Yakalı toy kuşu, 7 yıl sonra bu kez Trabzon'da görüldü Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?
Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1894 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1894 yeni vaka tespit edildi         
19:57
Son Dakika: Ortaokullarda 5., liselerde de 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor Son Dakika: Ortaokullarda 5., liselerde de 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor         
19:21
Dünyanın en hızlı büyüyen yayıncısı Rachell Hofstetter'ın yayını bir ayda 11 milyon kez izlendi Dünyanın en hızlı büyüyen yayıncısı Rachell Hofstetter'ın yayını bir ayda 11 milyon kez izlendi         
19:17
İstanbul'da trafik denetimlerinde İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı         
18:28
Bu görüntüler bugün çekildi! Alanya'da sahiller yaz aylarını aratmadı Bu görüntüler bugün çekildi! Alanya'da sahiller yaz aylarını aratmadı         
17:51
Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi         
17:04
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Yunanistan, Türkiye'nin S-400 testinin ardından S-300 testine hazırlanıyor; NATO sessiz Yunanistan, Türkiye'nin S-400 testinin ardından S-300 testine hazırlanıyor; NATO sessiz         
13:45
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 20:43:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei