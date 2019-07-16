Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Beşiktaşlı Roca ile görüşmelere başladı
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Denizlispor, Beşiktaşlı Roca ile görüşmelere başladı

20 dakika önce

Yukatel Denizlispor, Sedat Şahintürk'ü kadrosuna katmasının ardından Beşiktaş'ın bir diğer oyuncusu Enzo Roca için de görüşmelere başladı.

Denizlispor, Beşiktaşlı Roca ile görüşmelere başladı, System.String[]
Yukatel Denizlispor, Sedat Şahintürk'ü kadrosuna katmasının ardından Beşiktaş'ın bir diğer oyuncusu Enzo Roca için de görüşmelere başladı.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Horozlar, savunma hattına bir takviye daha yapmayı planlıyor. Denizlispor, Sedat Şahintürk'ün ardından bir diğer Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'ya talip oldu. Transferin gerçekleşmesi için tecrübeli stoperin kararının beklendiği öğrenildi. - DENİZLİ
Denizlispor, Beşiktaş, Enzo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:03 Kaynak: İHA
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