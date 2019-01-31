Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Bilal Chikh ile İmzaladı

Denizlispor, Bilal Chikh ile İmzaladı

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden lider Denizlispor, Hollanda'nın Utrecht takımında forma giyen sağ kanat oyuncusu Bilal Ould Chikh ile resmen anlaşma sağladı.

Denizlispor, Bilal Chikh ile İmzaladı, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden lider Denizlispor, Hollanda'nın Utrecht takımında forma giyen sağ kanat oyuncusu Bilal Ould Chikh ile resmen anlaşma sağladı. Öğle saatlerinde Cezayirli oyuncu Idir Ouali ile görüşen ancak futbolcu ile son anda anlaşma sağlayamayan yeşil siyahlılar, Chikh ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Utrecht'te 15 maça çıkıp 1 gol kaydeden 21 yaşındaki oyuncu bu sezonun ilk devresinde ise hiçbir resmi maçta görev alamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:16 Kaynak: DHA

Spor
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