Denizlispor boş durmadı - Son Dakika

Denizlispor boş durmadı

11.10.2020 12:10
Denizlispor boş durmadı, System.String[]

SÜPER Lig'de oynadığı 4 maçta 2 puan toplayıp milli araya düşme potasında giren Yukatel Denizlispor deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'la hazırlık karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

SÜPER Lig'de oynadığı 4 maçta 2 puan toplayıp milli araya düşme potasında giren Yukatel Denizlispor deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'la hazırlık karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı. Milli maçlar nedeniyle sezona verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen yeşil-siyahlılarda teknik direktör Ropbert Prosinecki sahaya Pantilimon - Lopes, Subotic, Oğuz, Sakıb, Bakalorz, Murawski, Recep, Özgür, Rodallega, Sagal 11'iyle çıktı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 86'ncı dakikasında Denizlispor, Mesanovic ile öne geçti. Ancak Jahovic 2 dakika sonra Antalyaspor'un beraberlik golünü atarak skoru belirledi. Denizli'de Prosinecki, 5'inci haftada deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği maçına kadar eksiklerini tamamlayacaklarını söyledi. Hırvat çalıştırıcı, "Takımım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Milli aranın ardından lige güçlü döneceğiz" dedi.


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- Kaynak: DHA

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