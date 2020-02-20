Denizlispor, Bülent Uygun için geri sayımda - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor, Bülent Uygun için geri sayımda - Son Dakika Spor

Denizlispor, Bülent Uygun için geri sayımda

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, prensipte anlaşmaya varılan teknik direktör Bülent Uygun için beklemeye geçti.

Denizlispor, Bülent Uygun için geri sayımda, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, prensipte anlaşmaya varılan teknik direktör Bülent Uygun için beklemeye geçti.

Yeşil-siyahlı ekibin her konuda anlaşma sağladığı deneyimli teknik adamın en kısa sürede resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Bülent Uygun'un kente geldiği, yöneticilerle görüşmelerde bulunduğu bildirilirken, iddiaya göre Uygun'un Haluk Ulusoy Tesisleri'ni de gezdiği vurgulandı.

BARROW TAKIMA DÖNDÜ

Kurmayların son dakika bir sürpriz gelişme olması halinde alternatifinde tuttuğu isimlere de yönelebileceği ifade edildi. Öte yandan pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Ege ekibinde, alacakları ödenmediği gerekçesiyle önceki hafta kampı terk eden kanat oyuncusu Barrow takıma katıldı. Yönetimin, Gambiyalı oyuncuya alacaklarını ödediği ve Barrow'a para cezası keseceği açıklandı.


- Denizli
Bülent Uygun, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:37 Kaynak: DHA
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