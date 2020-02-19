Denizlispor, Bülent Uygun ile prensipte anlaştı - Son Dakika

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Denizlispor, Bülent Uygun ile prensipte anlaştı
6 saat önce
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile prensipte anlaşıldığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile prensipte anlaşıldığını söyledi.
Yeşil - siyahlı takımda Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Uygun'un getirilmesi planlanıyor. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adam Bülent Uygun ile prensipte anlaşmaya vardıkları, fakat görüşmelerin halen devam ettiğini kaydetti.
(Gökten Ceylan/İHA)
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