Denizlispor, Bülent Uygun ile yükselişe geçti - Son Dakika
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Denizlispor, Bülent Uygun ile yükselişe geçti

7 saat önce

Denizlispor'da kötü gidişat sonrasında göreve gelen Bülent Uygun, çıktığı 3 maçta 4 puan topladı.

Denizlispor, Bülent Uygun ile yükselişe geçti, System.String[]

Denizlispor'da kötü gidişat sonrasında göreve gelen Bülent Uygun, çıktığı 3 maçta 4 puan topladı. Uygun'un gelmesi ile yeşil-siyahlı ekip oynadığı futbolla da göz dolduruyor.


Denizlispor'da 16. haftada başlayan düşüş 22. haftaya kadar devam etti ve iç sahada alınan 1-0'lık Kayserispor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı. Özdilek'ten boşalan koltuğa Bülent Uygun'un gelmesiyle Denizlispor adeta yeni bir kimliğe büründü. Göreve geldikten sadece 2 gün sonra Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıkan Bülent Uygun, beklenmedik bir sonuç alsa da etkisini sonraki 2 maçta gösterdi.


Sahasında Yeni Malatya'yı 2-0'lık skorla yenen yeşil-siyahlılar, son olarak da İstanbul'da Fenerbahçe mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. - DENİZLİ

Mehmet Özdilek, Bülent Uygun, Kayserispor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:57 Kaynak: İHA
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