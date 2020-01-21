Denizlispor Burak Çalık ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor Burak Çalık ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Denizlispor Burak Çalık ile yollarını ayırdı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da bir süre önce alacakları için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuran ve kadro dışı bırakılan Burak Çalık'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Denizlispor Burak Çalık ile yollarını ayırdı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da bir süre önce alacakları için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuran ve kadro dışı bırakılan Burak Çalık'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.


Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Burak Çalık'la yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verildiği ifade edildi.


Daha önce Balıkesirspor'da forma giyen futbolcu Çalık, Denizlispor'a 26 Haziran 2018'de gelerek 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Denizlispor, Burak Çalık, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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