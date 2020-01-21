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Denizlispor Burak Çalık'ın sözleşmesini feshetti
6 saat önce
Denizlispor'dan yapılan açıklama şöyle;"Oyuncumuz Burak Çalık ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı mutabakata varılarak feshedilmiştir.
Denizlispor'dan yapılan açıklama şöyle;
"Oyuncumuz Burak Çalık ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı mutabakata varılarak feshedilmiştir. Kulübümüze verdiği emekler için futbolcumuza teşekkür eder, gelecek yaşantısında başarılar dileriz"
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:37
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