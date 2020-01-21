Denizlispor Burak Çalık'ın sözleşmesini feshetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Denizlispor Burak Çalık'ın sözleşmesini feshetti - Son Dakika Spor

Denizlispor Burak Çalık'ın sözleşmesini feshetti

6 saat önce

Denizlispor'dan yapılan açıklama şöyle;"Oyuncumuz Burak Çalık ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı mutabakata varılarak feshedilmiştir.

Denizlispor Burak Çalık'ın sözleşmesini feshetti, System.String[]

Denizlispor'dan yapılan açıklama şöyle;


"Oyuncumuz Burak Çalık ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı mutabakata varılarak feshedilmiştir. Kulübümüze verdiği emekler için futbolcumuza teşekkür eder, gelecek yaşantısında başarılar dileriz"

Burak Çalık, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:37 
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