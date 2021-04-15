Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması ile devam eden idmanda futbolcular, çift kale maçla günü tamamladı.

Tedavisi devam eden Recep Niyaz, Ayman Ben Muhammed, Murawski ve Hüseyin Altıntaş, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.