Denizlispor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, eski futbolcusu olduğu takımın küme düşmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Ali Tandoğan, Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligden düştükleri için üzgün olduklarını ifade etti.

Bugün Süper Lig'den düşmelerinin kesinleştiğini dile getiren Tandoğan, "Zamanında Denizlispor ile Süper Lig'e çıkan, şampiyonluk yaşayan, 5 yıl oynayıp takım kaptanlığını yapan bir oyuncu olarak belki de herkesten daha çok üzgünüm. Durum belliydi, biz son ana kadar takımın yanında olmak için Denizlispor formasının, Denizli halkının yanında olmak için buradaydık." diye konuştu.

Tandoğan, oyuncu grubuna saha içinde yapmaları gerekenleri defalarca anlattıklarını dikkati çekerek, "Onlar da ellerinden geleni yaptılar. Gücümüz bu kadardı. Bundan daha fazlası olur muydu? Belki başka sebepler oluşsa olabilirdi. Ben oyuncularıma ellerinden geleni yaptıkları için teşekkür ederim. Fazla konuşacak bir şey yok. Üzgünüz. Bundan sonraki durumlara bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.