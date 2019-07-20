Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Claro'dan vazgeçti
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Denizlispor, Claro'dan vazgeçti

1 saat önce

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, son olarak Gençlerbirliği'nde görev yapan Brezilyalı savunmacı Luccas Claro transferinden vazgeçti.

Denizlispor, Claro'dan vazgeçti, System.String[]

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, son olarak Gençlerbirliği'nde görev yapan Brezilyalı savunmacı Luccas Claro transferinden vazgeçti. Denizli'ye gelerek yönetimle görüşen ve sağlık kontrolünden geçen deneyimli oyuncu hakkında açıklama yapan yeşil-siyahlılar, "2019-2020 Süper Ligi'nde mücadele edecek olan kulübümüz A Takımı için yürütülen transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen Luccas Claro ile görüşülmüştür. Futbolcu Denizli'ye davet edilmiştir ancak transfer komitemiz ile futbolcu ve menajerleri arasında yapılan son görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştır" ifadeleri kullanıldı.


- Denizli
Gençlerbirliği, Denizlispor, Denizli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:44 Kaynak: DHA
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