Son Dakika › Spor › Denizlispor çok sıkı antrenman programı hazırladı - Son Dakika Spor
Denizlispor çok sıkı antrenman programı hazırladı
6 saat önce
Koronavirüs salgını yüzünden maçların 19 Mart'ta ertelenmesinden haftalar sonra Haluk Ulusoy Tesisleri'nde antrenmanlara yeniden başlayan Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, çok sıkı bir program hazıladıklarını söyledi.
Koronavirüs salgını yüzünden maçların 19 Mart'ta ertelenmesinden haftalar sonra Haluk Ulusoy Tesisleri'nde antrenmanlara yeniden başlayan Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, çok sıkı bir program hazıladıklarını söyledi. Sosyal mesafe kuralına uyarak gruplar halinde çalıştıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Bu süreçte bütün önlemleri aldık. Çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Çok yoğun bir program oyuncularımızı bekliyor. Çünkü evde çalışmakla sahada çalışmak arasında dağlar kadar fark var. Fiziksel gücümüzü toparlayabilmek adına fazla efor sar edeceğiz. Belki yorulacağız ama toparlanacağız" diye konuştu.Futbolcuların ve teknik ekibin sürekli sağlık taramasından geçtiğini ifade eden Bülent Uygun, "Futbolcularımızla ayrı kaldık. Ancak onlar benim verdiğim programlar dahilinde evlerinde bireysel olarak çalıştılar. Bu ne kadar verimli oldu bilemiyoruz. Biz teknik ekip olarak ayrı ayrı ekipler halinde çalışma yapacağız. Başlarında ben olacağım. Ne kadar hazır olduğumuzu gördükten sonra bütün verimliliği ve hareketliliği artıracağız. Enerji ve güç kapasitelerini tekrar yeniden programlayacağız. Ama ramazan ayında olduğumuz için oruçlardan dolayı direnç de biraz düşecektir. Bu süreci en iyi şekilde planlayıp hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" yorumunu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 12:20 Kaynak: DHA
Son Dakika Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık Fenerbahçe, teknik direktörlük için Razvan Lucescu ile anlaşma sağladı Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı